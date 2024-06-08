Черепашки-ниндзя возвращаются
Фото: pixabay
Вышел трейлер сериала "Рассказы о черепашках-ниндзя", сообщает Zakon.kz.
По задумке авторов, сериал продолжит историю мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". Премьера всех 12 эпизодов ожидается 9 августа. А показ запланирован на Paramount+.
На днях стало известно, что у Netflix хотят отсудить 70 млн долларов за "величайшую ложь в истории телевидения".
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