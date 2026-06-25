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Мир

Желающие стать ниндзя сдали экзамен в Японии

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 07:25 Фото: soranews24
На днях в японском городе Кока прошел 18-й экзамен на получение сертификата ниндзя школы Кока-рю, сообщает Zakon.kz.

В этом году в нем приняли участие 131 человек от 9 до 76 лет из Японии и других стран, включая Сингапур и Гонконг. Экзамен делился на три уровня: начальный, средний и продвинутый. Как пишет Sora News 24, на всех уровнях кандидаты прошли письменное тестирование.

Для новичков были предусмотрены дополнительные баллы за костюм ниндзя и испытание по метанию сюрикенов. Участники среднего уровня должны продемонстрировать более глубокие знания истории и традиций ниндзя Кока-рю. Для продвинутого уровня требуется не только экзамен, но и отдельная письменная работа.

По итогам испытаний успешно сдали экзамен около 90% новичков, 70% участников среднего уровня и 55% претендентов на продвинутый сертификат.

"Такие мероприятия помогают сохранять и популяризировать историческое наследие ниндзя в современной Японии", – уверены организаторы экзамена.

Тем временем с 1 июля Япония резко повышает стоимость виз для иностранцев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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