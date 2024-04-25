"Универ" возвращается на ТНТ

13 мая на ТНТ запланирован выход новой серии известного сериала "Универ", сообщает Zakon.kz.

Сюжет "13 лет спустя" развернется спустя три года после событий сериала "Универ. 10 лет спустя". В первом тизере продолжения бывшие студенты неожиданно встретились возле ворот роскошного особняка.

В жизни Антона после разрыва с Кристиной появится взрослая дочь, Майкл всеми силами попытается вернуть жену Варю, а Маша в одиночку растит двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия.

Кузя станет успешным "пельменным магнатом". Судя по описанию сериала, Кузя теперь живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения – вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

20 апреля на YouTube-канале Locustgarden вышел фанатский короткометражный фильм "Паук".