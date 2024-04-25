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"Универ" возвращается на ТНТ

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:25 Фото: tnt-online
13 мая на ТНТ запланирован выход новой серии известного сериала "Универ", сообщает Zakon.kz.

Сюжет "13 лет спустя" развернется спустя три года после событий сериала "Универ. 10 лет спустя". В первом тизере продолжения бывшие студенты неожиданно встретились возле ворот роскошного особняка.

В жизни Антона после разрыва с Кристиной появится взрослая дочь, Майкл всеми силами попытается вернуть жену Варю, а Маша в одиночку растит двоих детей, пока Валя пропадает на работе в ожидании великого научного открытия.

Кузя станет успешным "пельменным магнатом". Судя по описанию сериала, Кузя теперь живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения – вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский.

20 апреля на YouTube-канале Locustgarden вышел фанатский короткометражный фильм "Паук".

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