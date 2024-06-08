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Динара Сатжан рассказала, почему считает дедушку легендой

казахстанская ведущая Динара Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 20:43 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан через социальные сети поздравила своего дедушку Хамзе Сатжанова, которому исполнилось 87 лет, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она назвала его "человеком-легендой".


"Не все знают. Наш дед передал шапку Абылай хана в Национальный музей. Исторически ценный плащ подарил нашему деду Байдалы. В то время он был советником Абылай хана. Сегодня день рождения нашего деда. Ему исполнилось 87. Желаю, чтобы он дожил до 100 лет", – подписала Сатжан пост.

Подписчики ведущей тепло отреагировали на семейные фотографии:

– Поздравляю! Желаю вашему дедушке крепкого здоровья и долгих лет жизни.

– Интеллигентная семья.

– Дай Аллах твоему дедушке долгую жизнь.

– Крепчайшего здоровья аташке, отличного самочувствия и много энергии.

Ранее Сатжан публично обратилась к сыну, поздравив его с 19-летием. Даниал сейчас проходит службу в президентском полку.

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