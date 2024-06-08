Динара Сатжан рассказала, почему считает дедушку легендой
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская ведущая Динара Сатжан через социальные сети поздравила своего дедушку Хамзе Сатжанова, которому исполнилось 87 лет, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она назвала его "человеком-легендой".
"Не все знают. Наш дед передал шапку Абылай хана в Национальный музей. Исторически ценный плащ подарил нашему деду Байдалы. В то время он был советником Абылай хана. Сегодня день рождения нашего деда. Ему исполнилось 87. Желаю, чтобы он дожил до 100 лет", – подписала Сатжан пост.
Подписчики ведущей тепло отреагировали на семейные фотографии:
– Поздравляю! Желаю вашему дедушке крепкого здоровья и долгих лет жизни.
– Интеллигентная семья.
– Дай Аллах твоему дедушке долгую жизнь.
– Крепчайшего здоровья аташке, отличного самочувствия и много энергии.
Ранее Сатжан публично обратилась к сыну, поздравив его с 19-летием. Даниал сейчас проходит службу в президентском полку.
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