Динара Сатжан рассказала о дедушке, который передал в музей реликвию Абылай хана

Казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан 8 июня поздравила своего дедушку с 88-летием и поделилась редким семейным фактом, сообщает Zakon.kz.

В посте в Instagram она отметила, что всю жизнь в семье к ата обращались за советом, а также рассказала о его вкладе в сохранение национальной истории.

По словам Сатжан, именно ее дедушка Хамзе Сатжанов передал в Национальный музей Казахстана шапан, принадлежавший Абылай хану. Реликвия сохранилась в семье со времен их предка Байдалы би.

"Давайте пожелаем нашему Ата жить также качественно и активно, и в 100 лет!" – написала Сатжан, опубликовав совместное фото с юбиляром.

А ранее известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая недавно объявила о седьмой беременности, блеснула на модном подиуме вместе с детьми.

