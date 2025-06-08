Динара Сатжан рассказала о дедушке, который передал в музей реликвию Абылай хана
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и дизайнер Динара Сатжан 8 июня поздравила своего дедушку с 88-летием и поделилась редким семейным фактом, сообщает Zakon.kz.
В посте в Instagram она отметила, что всю жизнь в семье к ата обращались за советом, а также рассказала о его вкладе в сохранение национальной истории.
По словам Сатжан, именно ее дедушка Хамзе Сатжанов передал в Национальный музей Казахстана шапан, принадлежавший Абылай хану. Реликвия сохранилась в семье со времен их предка Байдалы би.
"Давайте пожелаем нашему Ата жить также качественно и активно, и в 100 лет!" – написала Сатжан, опубликовав совместное фото с юбиляром.
А ранее известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая недавно объявила о седьмой беременности, блеснула на модном подиуме вместе с детьми.
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