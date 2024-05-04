"До дембеля осталось 160 дней": Динара Сатжан обратилась к сыну

Казахстанская ведущая Динара Сатжан публично обратилась к сыну, поздравив его с 19-летием. Даниал сейчас проходит службу в президентском полку, сообщает Zakon.kz.

Известная предпринимательница разместила 4 мая 2024 года на странице в Instagram несколько снимков сына из армии, а также его детские фото.

"Сегодня Даниалу исполнилось 19 лет. И свой новый личный год он встречает в президентском полку. До дембеля осталось 160 дней. Он стал сильнее, крепче, стрессоустойчивее. Сына! Мы тобой гордимся! Любим тебя". Динара Сатжан

В заключении журналистка добавила, что армия – это все-таки крутая школа.

Комментаторы присоединились к поздравлениям, оставив теплые пожелания.

Полгода назад Сатжан сообщила, что проводила сына в армию. Тогда она подчеркнула, что вся семья гордится им.

13 апреля 2024 года ведущая разместила пост, на кадрах которого ее сын с сослуживцами укрепляли дамбу в пригороде Астаны.

17 апреля Сатжан рассказала о важном событии. Ей удалось увидеть и полюбоваться самым красивым цветком в мире. Далеко уезжать не пришлось. Предпринимательница нашла его в Казахстане, а именно, в Туркестанской области.