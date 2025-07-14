"Я сдаюсь": Лера Кудрявцева о сложном браке с молодым мужем

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева на днях откровенно призналась аудитории, что устала спасать своего молодого супруга от алкоголизма. Позднее актриса заявила, что сожалеет об этом, сообщает Zakon.kz.

Так, 12 июля 54-летняя певица в своем Telegram-канале уточнила, что в трудных ситуациях обычно замыкается:

"Закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это все, что я могу выдавить из себя. Я устала и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота. Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом, Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться".

Но, по ее словам, невозможно ничего сделать.

"Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня. Отдаю ли я себе отчет о том, что пишу? Конечно! Я сдаюсь… Пожалею ли я, что написала это? Но сейчас я не могу иначе, меня разрывает". Лера Кудрявцева

Далее супруга хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что стала "созависимой".

"Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет – я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто устала, я устала очень. Это страшно. Я просто обычный человек. Обычная женщина. И мне сейчас невыносимо больно", – написала Кудрявцева, сопроводив текст аудиозаписью со слезами.

Но на следующий день Кудрявцева пожалела о своих словах:

"Обычно, это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говорится, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем!"

Материал по теме Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с мужем

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, который младше нее на 16 лет, поженились в 2013 году. У пары и в прошлом были проблемы в браке, связанные с зависимостью Макарова, из-за чего хоккеист и ведущая были на грани расставания.

Материал по теме Лера Кудрявцева нашла путь к сердцу зрителей

Ранее мы рассказывали, что на выходных состоялась свадьба казахстанского блогера Артура Аскарулы, более известного как Archibaaalt, и актрисы Замиры Саидовой. Особое внимание пользователей Казнета привлек размах подарков на беташар.