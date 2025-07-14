"Я сдаюсь": Лера Кудрявцева о сложном браке с молодым мужем
Так, 12 июля 54-летняя певица в своем Telegram-канале уточнила, что в трудных ситуациях обычно замыкается:
"Закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это все, что я могу выдавить из себя. Я устала и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота. Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом, Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума и только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться".
Но, по ее словам, невозможно ничего сделать.
"Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня. Отдаю ли я себе отчет о том, что пишу? Конечно! Я сдаюсь… Пожалею ли я, что написала это? Но сейчас я не могу иначе, меня разрывает".Лера Кудрявцева
Далее супруга хоккеиста Игоря Макарова уточнила, что стала "созависимой".
"Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет – я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто устала, я устала очень. Это страшно. Я просто обычный человек. Обычная женщина. И мне сейчас невыносимо больно", – написала Кудрявцева, сопроводив текст аудиозаписью со слезами.
Но на следующий день Кудрявцева пожалела о своих словах:
"Обычно, это не в моей природе. Жалею ли я? Скорее да, чем нет. Но, как говорится, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем!"
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