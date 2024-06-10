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12-летняя дочь Жасмин запела

12-летняя дочь Жасмин запела, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:53 Фото: Instagram/margaritashor
Дочь российской исполнительницы Жасмин решила пойти по стопам матери. Долго ждать не пришлось. И уже в 12 лет Маргарита Шор выпустила трек под названием "Факты", сообщает Zakon.kz.

Рассказать об этом Маргарита поспешила в социальных сетях.

"Это мой первый сольный трек, и я очень надеюсь, что он вам понравится!" – написала она в подписи к видео.

Чадо поддержала именитая певица.

"Поздравляю, моя любимая девочка! Твоя мечта воплощается в жизнь, удачи тебе во всем, а твоя семья всегда рядом", – отметилась в подписи Жасмин.

Стоит отметить, что заслуженная артистка России воспитывает трех детей.

Дети знаменитых родителей зачастую пытаются занять место в шоу-бизнесе. К примеру, в 2023 году дочь Джигана и Самойловой записала первую песню.

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