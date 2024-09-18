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Певица Жасмин получила звание народной артистки Дагестана

Певица Жасмин удостоилась звания народной артистки Дагестана, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:03 Фото: Instagram/jasmin
Российская певица Сара Шор, более известная как Жасмин, удостоилась звания народной артистки Дагестана. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства по туризму и народным художественным промыслам, сообщает Zakon.kz.

На днях исполнительница выступала с концертом в Дербенте. Поднявшийся на сцену министр туризма Эмин Мерданов как раз и рассказал о новом звании для артистки.

Такое внимание к Жасмин понятно. Она родилась в Дербенте. Еще в 2009 году была удостоена звания "Заслуженная артистка Республики Дагестан", а уже в 2014 году стала заслуженной артисткой России.

Сама Жасмин заявила, что ее переполняют гордость и благодарность.

"Все премии дороги, но признание моих земляков, моей родной республики – особенно ценная и важная награда. Для меня огромная радость получить это почетное звание, я буду нести его с честью. Мои родные, мой Дагестан! Спасибо вам за любовь! За ваше признание!"Жасмин

Поклонники оставили ряд поздравлений, пожелали дальнейших творческих высот и попросили почаще приезжать на родину.

Летом 2024 года сообщалось, что дочь Жасмин решила пойти по стопам матери. И уже в 12 лет Маргарита Шор выпустила трек под названием "Факты".

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