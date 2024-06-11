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"Ты моя душа": Ксения Бородина трогательно поздравила свою дочь

&quot;Ты моя душа&quot;: Ксения Бородина трогательно поздравила свою дочь, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 05:35 Фото: Instagram.com/borodylia/
Российская телеведущая Ксения Бородина поздравила дочь Марусю с 15-летием. Звезда выложила видео с фотосессии именинницы, которое восхитило поклонников, сообщает Zakon.kz.

Бородина показала в Instagram, какой выросла ее дочь от брака с бизнесменом Юрием Будаговым.

В кадре девочка предстала в двух изящных образах. Вначале она позировала с гладкой прической и макияжем в розовых тонах, а также в черном платье с обнаженными плечами и розой. А второй образ - более романтичный - с распущенными волосами и мейкапом в золотистых тонах, в черном пиджаке и джинсах. 

Бородина отметила, что не устанет благодарить Бога за такую дочь и главное для нее - чтобы Маруся обрела внутреннюю гармонию и спокойствие. Телеведущая заверила, что девочка с рождения обладает самыми лучшими качествами. "Люблю тебя, моя Маруся. Моя доченька, моя девочка. Ты моя душа", — с нежностью обратилась к ней звезда соцсетей.

Подписчики телезвезды остались в восторге от опубликованного видео: "Мамина копия", "Очень красивая и нежная", "Она у тебя большая молодец".

41-летняя Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Маруся появилась на свет в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. А от второго мужа - предпринимателя Курбана Омарова - блогер растит восьмилетнюю дочь Теону. С Омаровым Бородина развелась в 2021 году.


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