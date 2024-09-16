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Ксения Бородина рассказала о предстоящей операции

российская телеведущая, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 21:39 Фото: Instagram/borodylia
16 сентября российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей предстоит операция, сообщает Zakon.kz.

Об этом она опубликовала информацию в stories Instagram. По словам медиаперсоны, неполадки с организмом выявили на плановом обследовании.

"Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию", – подписала пост телеведущая.

Бородина также опубликовала фото, на котором зажимает глаза салфетками.

телеведущая, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 21:39

Фото: скриншот

Ранее Бородина рассказала о начале отношений с новым мужчиной.

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