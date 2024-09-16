Ксения Бородина рассказала о предстоящей операции

16 сентября российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей предстоит операция, сообщает Zakon.kz.

Об этом она опубликовала информацию в stories Instagram. По словам медиаперсоны, неполадки с организмом выявили на плановом обследовании.

"Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию", – подписала пост телеведущая.

Бородина также опубликовала фото, на котором зажимает глаза салфетками.

Фото: скриншот

Ранее Бородина рассказала о начале отношений с новым мужчиной.