Кристина Орбакайте обратилась к хейтерам в соцсети

53-летняя российская певица Кристина Орбакайте записала видеообращение. Исполнительница заявила, что у нее все прекрасно, несмотря на многочисленные слухи, сообщает Zakon.kz.

Запись была опубликована 11 июня 2024 года на странице в Instagram.

"Всем привет! Слушайте, настолько большой интерес и столько сплетен вокруг меня, что любой блогер позавидовал бы такому пиару. Спасибо моим друзьям и верным поклонникам за поддержку. Ну а тем, кто меня не любит, любил-разлюбил, хочу сказать: "Все у меня зашибись". Кристина Орбакайте

В продолжении певица уточнила, что у нее и ее коллектива множество творческих планов.

"Нигде я не проваливаюсь никогда. А то плохое, что по жизни встречается... У меня уже такой иммунитет за все годы. Мне всегда было, есть и будет, что спеть и сказать моей благодарной публике". Кристина Орбакайте

Орбакайте 21 мая 2024 года опубликовала в Instagram новый пост, под которым обратилась к старшему сыну Никите Преснякову. Артистка поделилась архивным фото с сыном в честь его 33-летия.