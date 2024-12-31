Кристина Орбакайте обратилась к подписчикам
Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте поздравила своих фанатов с Новым годом, сообщает Zakon.kz.
Поздравление она сопроводила видео и опубликовала на своей странице в Instagram.
"Поздравляю вас с Новым 2025 годом! Ловите момент и не упускайте свою удачу и любовь, ведь жизнь одна! Всем мира и добра", – написала Орбакайте.
В комментариях под постом была замечена Алла Пугачева.
"Хороша", – написала она дочери.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась нежным семейным видео.
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