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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте обратилась к подписчикам

Кристина Орбакайте обратилась к подписчикам, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 23:55 Фото: Instagram/orbakaite_k
53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте поздравила своих фанатов с Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Поздравление она сопроводила видео и опубликовала на своей странице в Instagram. 

"Поздравляю вас с Новым 2025 годом! Ловите момент и не упускайте свою удачу и любовь, ведь жизнь одна! Всем мира и добра", – написала Орбакайте. 

В комментариях под постом была замечена Алла Пугачева.

"Хороша", – написала она дочери. 

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась нежным семейным видео. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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