Кристина Орбакайте обратилась к подписчикам

53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте поздравила своих фанатов с Новым годом, сообщает Zakon.kz.

Поздравление она сопроводила видео и опубликовала на своей странице в Instagram.

"Поздравляю вас с Новым 2025 годом! Ловите момент и не упускайте свою удачу и любовь, ведь жизнь одна! Всем мира и добра", – написала Орбакайте.

В комментариях под постом была замечена Алла Пугачева.

"Хороша", – написала она дочери.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась нежным семейным видео.