Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем
Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская исполнительница Кристина Орбакайте призналась в личном блоге, что сейчас с мужем находится в Португалии, сообщает Zakon.kz.
Фотографии звезда разместила 17 мая 2024 года на странице в Instagram.
"Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра", – сказано в подписи к снимках.
Как обычно, функция комментирования к публикациям Орбакайте отключена.
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