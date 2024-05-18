Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем

Российская исполнительница Кристина Орбакайте призналась в личном блоге, что сейчас с мужем находится в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Фотографии звезда разместила 17 мая 2024 года на странице в Instagram.

"Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра", – сказано в подписи к снимках.

Как обычно, функция комментирования к публикациям Орбакайте отключена.

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