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Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем

Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 14:17 Фото: Instagram/orbakaite_k
Российская исполнительница Кристина Орбакайте призналась в личном блоге, что сейчас с мужем находится в Португалии, сообщает Zakon.kz.

Фотографии звезда разместила 17 мая 2024 года на странице в Instagram.

"Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра", – сказано в подписи к снимках.

Как обычно, функция комментирования к публикациям Орбакайте отключена.

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26 апреля Орбакайте опубликовала видео в платье с изображением своей известной матери Аллы Пугачёвой. Автором необычного платья является друг семьи – дизайнер Игорь Гуляев.

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