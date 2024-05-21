Кристина Орбакайте публично обратилась к сыну, уехавшему в США

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте 21 мая 2024 года опубликовала в Instagram новый пост, под которым обратилась к старшему сыну Никите Преснякову, сообщает Zakon.kz.

Артистка поделилась архивным фото с сыном в честь его 33-летия.

"Никита, с днем рождения, сынок!" – написала Кристина Орбакайте, отключив функцию комментирования публикации.

Никита Пресняков несколько лет назад с женой переехал в США. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

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17 мая 2024 года Кристина Орбакайте рассказала, куда улетела с мужем. Оказалось, они находятся в Лиссабоне (Португалия), где, по словам артистки, ей " хочется улыбаться и любоваться".