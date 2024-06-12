Муж Ерке Есмахан опубликовал фото с сыном

Казахстанский исполнитель RaiM (Райымбек Бактыгереев) поделился новой фотографией с сыном Исмаилом. Пользователей Казнета умилил семейный снимок, сообщает Zakon.kz.

Публикацию певец разместил 12 июня 2024 года на странице в Instagram.

Судя по снимку, RaiM отправился на шопинг. В подписи значится лишь смайлик с изображением скакуна.

Комментаторам понравился снимок. Они оставили ряд добрых пожеланий, отметив, что сынишка уже сильно подрос.

Примечательно, что лицо мальчика ни Ерке Есмахан, ни RaiM по-прежнему не показывают публике.

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23 ноября 2023 года исполнители RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.