Муж Ерке Есмахан опубликовал фото с сыном
Фото: Instagram/raimusican
Казахстанский исполнитель RaiM (Райымбек Бактыгереев) поделился новой фотографией с сыном Исмаилом. Пользователей Казнета умилил семейный снимок, сообщает Zakon.kz.
Публикацию певец разместил 12 июня 2024 года на странице в Instagram.
Судя по снимку, RaiM отправился на шопинг. В подписи значится лишь смайлик с изображением скакуна.
Комментаторам понравился снимок. Они оставили ряд добрых пожеланий, отметив, что сынишка уже сильно подрос.
Примечательно, что лицо мальчика ни Ерке Есмахан, ни RaiM по-прежнему не показывают публике.
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23 ноября 2023 года исполнители RaiM и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына.
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