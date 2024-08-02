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Муж Ерке Есмахан опубликовал трогательное видео с восьмимесячным сыном

Муж Ерке Есмахан опубликовал трогательное видео с восьмимесячным сыном, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 09:27 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярный казахстанский исполнитель Раймбек Бактыгереев, более известный как Raim, поделился кадрами с сыном Исламом, сделанными на отдыхе в Турции, сообщает Zakon.kz.

Трогательный ролик с восьмимесячным сыном муж певицы Ерке Есмахан опубликовал в Instagram 2 августа 2024 года.

"На память", – написал под публикацией Raim.

Поклонники пожелали звездному семейству прекрасного отдыха:

  • "Как прекрасно".
  • "Раим и Ерке, добро пожаловать в нашу страну".
  • "Желаем малышу хорошего отдыха с бабушками".

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30 июля 2024 года Ерке Есмахан опубликовала фотографии из алматинского аэропорта и рассказала об отъезде из страны. Певица заявила, что улетает к морю с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) и сыном Исламом. Им компанию составили их мамы и няня.

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