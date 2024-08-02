Муж Ерке Есмахан опубликовал трогательное видео с восьмимесячным сыном
Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярный казахстанский исполнитель Раймбек Бактыгереев, более известный как Raim, поделился кадрами с сыном Исламом, сделанными на отдыхе в Турции, сообщает Zakon.kz.
Трогательный ролик с восьмимесячным сыном муж певицы Ерке Есмахан опубликовал в Instagram 2 августа 2024 года.
"На память", – написал под публикацией Raim.
Поклонники пожелали звездному семейству прекрасного отдыха:
- "Как прекрасно".
- "Раим и Ерке, добро пожаловать в нашу страну".
- "Желаем малышу хорошего отдыха с бабушками".
30 июля 2024 года Ерке Есмахан опубликовала фотографии из алматинского аэропорта и рассказала об отъезде из страны. Певица заявила, что улетает к морю с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) и сыном Исламом. Им компанию составили их мамы и няня.
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