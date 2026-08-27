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Культура и шоу-бизнес

Скончался известный российский актер Юрий Цурило

актер Юрий Цурило, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 10:08 Фото: Instagram/tsurilovsevolod
Накануне, 26 августа 2026 года, не стало известного советского и российского актера театра и кино Юрия Цурило. Ему было 79 лет, сообщает Zakon.kz.

О горе в семье рассказал сын актера Всеволод Цурило.

"Не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память!", – написал он в Instagram.

Свои соболезнования и слова поддержки семье актера под публикацией выразили его коллеги и поклонники.

Широкую известность Юрий Цурило обрел в 1998 году, после выхода исторического художественного фильма "Хрусталёв, машину!" режиссера Алексея Германа. Картину снимали семь лет, а актер в ней сыграл главную роль – генерал-майора медицинской службы Юрия Георгиевича Клёнского. Когда фильм только начали снимать, Цурило было 44 года. Съемки картины завершились, когда актеру было 52. Согласно условиям контракта, он не имел права в течение всего съемочного периода сниматься в других кинофильмах.

Также Юрий Цурило снимался в таких картинах, как "В августе 44-го…" (2000), "Казус Кукоцкого" (2005), "Грозовые ворота" (2006), "Поп" (2009), "Дурак" (2014), "Последний богатырь" (2017).

Ранее сообщалось, что на 81-м году жизни скончался британский актер Тим Карри, получивший мировую известность благодаря ролям легендарного клоуна Пеннивайза в экранизации "Оно" и консьержа в комедии "Один дома 2".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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