Димаш Кудайберген опубликовал детское фото с дедушкой в годовщину его смерти

Известный казахстанский певец мирового уровня Димаш Кудайберген поделился трогательным снимком в годовщину смерти его дедушки, сообщает Zakon.kz.

Артист в истории в Instagram разместил архивную фотографию, на которой дедушка Кудайберген Айтбаев держит на руках маленького Димаша.

"Навсегда в сердце папа", – написал певец.

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

13 июня 2023 года на 82-м году жизни не стало дедушки Димаша – Кудайбергена Айтбаева.

Кудайберген Айтбаев родился 25 июля 1941 года в Актюбинской области. Димаш Кудайберген является старшим внуком, и по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. Именно они увидели в Димаше музыкальный талант.



В 2019 году Кудайберген Айтбаев был награжден медалью за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Тогда деду казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена медаль "Ерен еңбегі үшін" вручил замакима Актюбинской области Марат Токжанов (ныне аким района Байтерек ЗКО).

В 2018 году Миуа Низамутдинова и Кудайберген Айтбаев отметили "Золотую свадьбу" – 50 лет совместной жизни.