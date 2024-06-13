Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген опубликовал детское фото с дедушкой в годовщину его смерти

Димаш Кудайберген опубликовал детское фото с дедушкой в годовщину его смерти , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 01:15 Фото: Instagram/miuaniz
Известный казахстанский певец мирового уровня Димаш Кудайберген поделился трогательным снимком в годовщину смерти его дедушки, сообщает Zakon.kz.

Артист в истории в Instagram разместил архивную фотографию, на которой дедушка Кудайберген Айтбаев держит на руках маленького Димаша. 

"Навсегда в сердце папа", – написал певец.
Димаш Кудайберген опубликовал детское фото с дедушкой в годовщину его смерти , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 01:15

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

13 июня 2023 года на 82-м году жизни не стало дедушки Димаша – Кудайбергена Айтбаева.

Кудайберген Айтбаев родился 25 июля 1941 года в Актюбинской области. Димаш Кудайберген является старшим внуком, и по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. Именно они увидели в Димаше музыкальный талант.

В 2019 году Кудайберген Айтбаев был награжден медалью за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Тогда деду казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена медаль "Ерен еңбегі үшін" вручил замакима Актюбинской области Марат Токжанов (ныне аким района Байтерек ЗКО).

В 2018 году Миуа Низамутдинова и Кудайберген Айтбаев отметили "Золотую свадьбу" – 50 лет совместной жизни.

Читайте также

Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев вживую исполнил песню, посвященную Салтанат Нукеновой
Рах, личная жизнь, муж-абьюзер
Лилия Рах рассказала о непростой личной жизни: Второй муж оказался абьюзером
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Айсулу Омарова
Кудайберген Димаш 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
молния Кок-Тобе Алматы
В Алматы молния ударила в телебашню на Кок-Тобе
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: