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Димаш Кудайберген заинтриговал подписчиков новыми фото, сделанными в Алматы

Димаш Кудайберген заинтриговал подписчиков новыми фото, сделанными в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 00:00 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец мирового уровня Димаш Кудайберген 22 июня порадовал своих фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал фотографии из Алматы. На снимках Димаш позирует у окна на фоне города.

"Привет из города Алматы", – написал он.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них: 

  • Никогда не думала, что даже маленькая весточка от Дико может приносить столько тепла, света. Один прекрасный светлый человек, наш кумир, согревает своим необыкновенным талантом. Спасибо за то, что ты есть, что ты помнишь о нас. Любим тебя бесконечно.
  • Дорогой и любимый наш кумир. Ты очень добрый человек и фотогиничны. Я благодарна тебе, твои песни лечат наши израненные души, их слушать одно наслаждение. Спасибо Богу, что дал твоим родителям такого прекрасного сына. Желаю тебе и твоим родным крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
  • Я люблю твой голос. Твои песни, я чувствую их, я живу ими. Я смеюсь и плачу вместе с ними. Они переносят меня. Ты всегда превосходишь себя. Ты необыкновенное существо. Твоя внутренняя красота отражается в твоей внешности. Спасибо тебе за то, что ты так сильно любишь и даришь нам эту любовь.

Ранее Димаш Кудайберген поделился трогательным снимком в годовщину смерти его дедушки. 

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