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Арман Давлетяров удивил подарками 94-летней Бибигуль Тулегеновой

Арман Давлетяров удивил подарками 94-летней Бибигуль Тулегеновой, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 10:25 Фото: Instagram/arman_dav
Известный Арман Давлетяров пришел в гости к казахстанской оперной певице Бибигуль Тулегеновой. Видео с посещения дома звезды он опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к ролику Давлетяров уточнил, что Бибигуль Ахметовна Тулегенова – живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения.

"Она – пример самоотверженности и преданности своему делу. Встреча, которая прошла в Астане, оставила незабываемые впечатления и придала мне сил и уверенности в правильности моего пути. Для меня было особой честью подарить первую книгу "Айман Ана" именно ей и получить ее благословение, ее бата".Арман Давлетяров

По его словам, этот момент навсегда останется в сердце, как символ связи поколений и уважения к традициям.

"На память я подарил ей национальный браслет в преддверии ее юбилея в этом году – 95 лет, который пришелся ей по душе. Такие выдающиеся женщины, как Бибигуль Ахметовна, являются хранительницами нашего культурного наследия, и их жизненный путь – это пример для подражания и источник вдохновения для всех нас. Моя мама очень любила ее и всегда с радостью пела ее песни".Арман Давлетяров

10 июня 2024 года Давлетяров заявил, что привез старшего сына в Астану. Ведущий уверен, что поездки на историческую родину – это возвращение к своим корням.

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