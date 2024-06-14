Арман Давлетяров удивил подарками 94-летней Бибигуль Тулегеновой

Известный Арман Давлетяров пришел в гости к казахстанской оперной певице Бибигуль Тулегеновой. Видео с посещения дома звезды он опубликовал на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к ролику Давлетяров уточнил, что Бибигуль Ахметовна Тулегенова – живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения.

"Она – пример самоотверженности и преданности своему делу. Встреча, которая прошла в Астане, оставила незабываемые впечатления и придала мне сил и уверенности в правильности моего пути. Для меня было особой честью подарить первую книгу "Айман Ана" именно ей и получить ее благословение, ее бата". Арман Давлетяров

По его словам, этот момент навсегда останется в сердце, как символ связи поколений и уважения к традициям.

"На память я подарил ей национальный браслет в преддверии ее юбилея в этом году – 95 лет, который пришелся ей по душе. Такие выдающиеся женщины, как Бибигуль Ахметовна, являются хранительницами нашего культурного наследия, и их жизненный путь – это пример для подражания и источник вдохновения для всех нас. Моя мама очень любила ее и всегда с радостью пела ее песни". Арман Давлетяров

10 июня 2024 года Давлетяров заявил, что привез старшего сына в Астану. Ведущий уверен, что поездки на историческую родину – это возвращение к своим корням.