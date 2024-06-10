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Арман Давлетяров привез сына в Астану

Арман Давлетяров привез сына в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:40 Фото: Instagram/arman_dav
Известный ведущий Арман Давлетяров заявил, что поездки на историческую родину – это возвращение к своим корням. Также он опубликовал совместное фото со старшим сыном из столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Публикацию заслуженный деятель Казахстана разместил 10 июня 2024 года на личной странице в Instagram.

Давлетяров уточнил, что сегодня, 10 июня, привез старшего сына Ясина в Астану, чтобы он еще раз почувствовал силу культуры, традиций и истории.

"Астана позволяет прикоснуться к богатому наследию наших предков. Здесь мой сын узнает о страницах нашей истории, величие традиций и родного языка. Эти поездки воспитывают в детях гордость за Родину и любовь к своему народу".Арман Давлетяров

В заключение он посоветовал путешествовать с детьми на исторические родины, делясь с ними их красотой и значимостью.

Стоит отметить, что Давлетяров воспитывает пятерых детей.

28 мая 53-летний ведущий Арман Давлетяров решил поделиться хорошим настроением и опубликовал видео с детьми. На кадрах блогер бодро пританцовывает под песню "Дарите женщинам цветы".

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