Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отцу Филиппа Киркорова резко стало хуже

Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:54 Фото: Instagram/bedroskirkorov
Бедросу Киркорову, которому ранее провели операцию, стало хуже, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что отцу поп-короля провели операцию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас Киркоров находится в люксовой палате со всем возможным медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.

31 августа Бедрос Киркоров обратился к врачам с жалобами на боли в сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице метра обследовали и решили провести операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, который установили в 2023 году, когда диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию.

Читайте также

Mr. Credo обвинили в присвоении на 28 млн тенге за концерт в Казахстане
Mr. Credo обвинили в присвоении 28 млн тенге за концерт в Казахстане
&quot;Женщина – это недочеловек&quot;: Баян Алагузова жестко отреагировала на заявление семейного коуча
"Женщина – это недочеловек": Баян Алагузова жестко отреагировала на заявление семейного коуча
Как Алла Пугачёва повлияла на успех группы &quot;Любэ&quot;
Как Алла Пугачёва повлияла на успех группы "Любэ"
Ирина Капитанова
2024 год Киркоров Филипп Медицина Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: