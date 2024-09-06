Отцу Филиппа Киркорова резко стало хуже

Бедросу Киркорову, которому ранее провели операцию, стало хуже, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что отцу поп-короля провели операцию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас Киркоров находится в люксовой палате со всем возможным медоборудованием, в том числе для оказания экстренной помощи.

31 августа Бедрос Киркоров обратился к врачам с жалобами на боли в сердце. Медики приехали к нему домой и госпитализировали. В больнице метра обследовали и решили провести операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, который установили в 2023 году, когда диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию.