Сериал "Дом дракона" продлили на третий сезон

Сериал "Дом дракона" получил продление на третий сезон еще до того, как вышел второй, сообщает Zakon.kz.

Об этом компания НВО проинформировала в социальных сетях. Новость многие фанаты восприняли без особого ажиотажа, поскольку еще в декабре прошлого года автор цикла "Лед и пламя" Джордж Мартин упомянул о работе команды сценаристов над третьим и даже четвертым сезонами.

Также из страницы компании в Instagram стало известно, что премьера второго сезона состоится 16 июня.

А днями ранее вышел трейлер сериала "Рассказы о черепашках-ниндзя".