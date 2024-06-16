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Сериал "Дом дракона" продлили на третий сезон

Сериал, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 06:06 Фото: Instagram/hbo
Сериал "Дом дракона" получил продление на третий сезон еще до того, как вышел второй, сообщает Zakon.kz.

Об этом компания НВО проинформировала в социальных сетях. Новость многие фанаты восприняли без особого ажиотажа, поскольку еще в декабре прошлого года автор цикла "Лед и пламя" Джордж Мартин упомянул о работе команды сценаристов над третьим и даже четвертым сезонами.

Также из страницы компании в Instagram стало известно, что премьера второго сезона состоится 16 июня.

А днями ранее вышел трейлер сериала "Рассказы о черепашках-ниндзя".

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