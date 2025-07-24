"Уэнсдей" продлили на третий сезон
Об этом студия Netflix рассказала 23 июля в своих соцсетях. Кроме того, сейчас обсуждается создание спин-оффа шоу. Подробности предстоящих проектов пока не уточняются.
She would never leave you hanging.— Netflix (@netflix) July 23, 2025
Wednesday has been officially renewed for Season 3. Season 2 awakens in two weeks. pic.twitter.com/wsmzWHDnjm
Сериал "Уэнсдэй" вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс – персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.
Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон.
Он выйдет в двух частях:
- премьера первой части состоится 6 августа;
- второй – 3 сентября.
По словам Ортеги, второй сезон "Уэнсдэй" глубже погружается в жанр хоррора. Это, по мнению исполнительницы главной роли в шоу, позволило творческой команде черпать вдохновение в классических шедеврах жанра, таких как "Кэрри" и "Выпускной".
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