Сериал "Уэнсдей" продлили на третий сезон еще до выхода второго, сообщает Zakon.kz.

Об этом студия Netflix рассказала 23 июля в своих соцсетях. Кроме того, сейчас обсуждается создание спин-оффа шоу. Подробности предстоящих проектов пока не уточняются.

She would never leave you hanging.



Wednesday has been officially renewed for Season 3. Season 2 awakens in two weeks. pic.twitter.com/wsmzWHDnjm — Netflix (@netflix) July 23, 2025

Сериал "Уэнсдэй" вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс – персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.

Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон.

Он выйдет в двух частях:

премьера первой части состоится 6 августа;

второй – 3 сентября.

По словам Ортеги, второй сезон "Уэнсдэй" глубже погружается в жанр хоррора. Это, по мнению исполнительницы главной роли в шоу, позволило творческой команде черпать вдохновение в классических шедеврах жанра, таких как "Кэрри" и "Выпускной".

Также актриса Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво".