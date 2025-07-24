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Культура и шоу-бизнес

"Уэнсдей" продлили на третий сезон

Дженна Ортега сыграет в третьем сезоне сериала &quot;Уэнсдей&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 07:10 Фото: Instagram/jennaortega
Сериал "Уэнсдей" продлили на третий сезон еще до выхода второго, сообщает Zakon.kz.

Об этом студия Netflix рассказала 23 июля в своих соцсетях. Кроме того, сейчас обсуждается создание спин-оффа шоу. Подробности предстоящих проектов пока не уточняются.

Сериал "Уэнсдэй" вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс – персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.

Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон.

Он выйдет в двух частях:

  • премьера первой части состоится 6 августа;
  • второй – 3 сентября.

По словам Ортеги, второй сезон "Уэнсдэй" глубже погружается в жанр хоррора. Это, по мнению исполнительницы главной роли в шоу, позволило творческой команде черпать вдохновение в классических шедеврах жанра, таких как "Кэрри" и "Выпускной".

Также актриса Ума Турман рассказала о былых сомнениях в успехе фильма "Криминальное чтиво".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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