Жулдыз Абдукаримова рассказала, как попала в больницу

Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками информацией о своем состоянии, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram жена Кайрата Нуртаса рассказала, как приняла решение поехать в больницу и как дети отреагировали на ее болезнь.

Жулдыз написала, что в тот день утром она едва смогла поднять голову с подушки.

"Когда посмотрела в зеркало, глаза были опухшими, а лицо бледным", – написала артистка.

Она позвонила на работу, отменила все съемки и осталась дома, чтобы отлежаться. Дети, когда заходили к ней в комнату, были шокированы ее видом.

"Сезим и Алау ушли в свои комнаты и плакали, не показывая мне. Нарул был большим парнем, искал врача, давал лекарства. Хан меня не покидал", – поделилась Жулдыз.

У нее усиливались головные боли и она решила связаться с подругой. Приехав, та отвезла Жулдыз в больницу, врачи сказали, что нужна госпитализация. Но Абукаримова, переживая за детей, решила получать лечение на дому.

"Сегодня неделя, я между домом и больницей... Головная боль еще проявляется", – продолжила Жулдыз.

Она поблагодарила подписчиков за теплые слова и пожелания.

13 июня супруга певца Кайрата Нуртаса опубликовала видео из больницы, показав, что лежит под капельницей. Абдукаримова объяснила, что страдает от головных болей с 2016 года.