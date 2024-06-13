Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова встревожила поклонников своим отсутствием в социальных сетях. Оказалось, что у ведущей возникли проблемы со здоровьем, что и послужило причиной затворничества, сообщает Zakon.kz.
Супруга певца Кайрата Нуртаса опубликовала видео из больницы. На кадрах Абдукаримова лежит под капельницей.
Она объяснила, что страдает от головных болей с 2016 года. Каждые шесть месяцев ей необходимо принимать лечение. Но, продолжает Абдукаримова, все пустила на самотек, выбрав самолечение. Это и обернулось приступом и обращением к специалистам.
"Не запускайте лечение и не ставьте сами себе диагнозы. Непременно идите к доктору. Лучше всего выбирать традиционные методы". Жулдыз Абдукаримова
Также, по словам актрисы, точный диагноз будет известен после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ).
В заключение Абдукаримова поблагодарила всех за беспокойство.
Тем временем Кайрат Нуртас опубликовал снимок, где он в белоснежной одежде на белом коне привлек внимание аудитории. Его даже сравнили с принцем.
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