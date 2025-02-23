19-летняя невеста Григория Лепса показала живот и ответила на слухи о беременности

Невеста 62-летнего российского певца Григория Лепса, 19-летия Аврора Киба, ответила на слухи о беременности, сообщает Zakon.kz.

Один из поклонников поинтересовался у Авроры Кибы, действительно ли она ждет ребенка. Однако возлюбленная Григория Лепса опровергла предположение подписчика, засняв свой живот после плотного приема пищи. В Instagram она опубликовала ролик.

"Иногда... После вкусного обеда", – написала девушка.

На видео брат Авроры Матвей рассуждает на тему того, как развивается плод внутри женщины.

Лепс рассекретил отношения с Авророй летом прошлого года. Тогда они стали появляться на светских мероприятиях вместе, а после певец признался, что планирует узаконить отношения с Кибой.

Отметим, что ранее Лепса и его Аврору сравнили с парой Петросян – Брухунова.