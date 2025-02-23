#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Мир

19-летняя невеста Григория Лепса показала живот и ответила на слухи о беременности

Аврора Киба ответила на слухи о беременности, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 13:23 Фото: Instagram/avrorakiba
Невеста 62-летнего российского певца Григория Лепса, 19-летия Аврора Киба, ответила на слухи о беременности, сообщает Zakon.kz.

Один из поклонников поинтересовался у Авроры Кибы, действительно ли она ждет ребенка. Однако возлюбленная Григория Лепса опровергла предположение подписчика, засняв свой живот после плотного приема пищи. В Instagram она опубликовала ролик.

"Иногда... После вкусного обеда", – написала девушка.

На видео брат Авроры Матвей рассуждает на тему того, как развивается плод внутри женщины.

Лепс рассекретил отношения с Авророй летом прошлого года. Тогда они стали появляться на светских мероприятиях вместе, а после певец признался, что планирует узаконить отношения с Кибой.

Отметим, что ранее Лепса и его Аврору сравнили с парой Петросян – Брухунова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Канье Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми"
Мир
14:02, Сегодня
Канье Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми"
Китай пробурил самую глубокую вертикальную скважину в Азии
Мир
11:15, Сегодня
Китай пробурил самую глубокую вертикальную скважину в Азии
Мать 13-го ребенка Илона Маска подала на него в суд
Мир
10:40, Сегодня
Мать 13-го ребенка Илона Маска подала на него в суд
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: