Димаш Кудайберген показал команду мечты

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

10 января он разместил фотографию со своей командой.

"Команда мечты", – написал Димаш под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев на разных языках мира. Вот одни из них:

Так рада тебя видеть, Ди. Пусть команда твоей мечты всегда будет с тобой!

Я знаю, что ты счастлив, когда ты в Китае, дорогой, я так тебя люблю!

Все члены вашей команды в любой точке земного шара делают чудо!

Ранее Димаш Кудайберген поделился архивной записью песни "Грешная страсть".