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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген показал команду мечты

Димаш Кудайберген показал команду мечты, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 00:34 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

10 января он разместил фотографию со своей командой. 

"Команда мечты", – написал Димаш под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев на разных языках мира. Вот одни из них:

  • Так рада тебя видеть, Ди. Пусть команда твоей мечты всегда будет с тобой!
  • Я знаю, что ты счастлив, когда ты в Китае, дорогой, я так тебя люблю!
  • Все члены вашей команды в любой точке земного шара делают чудо!

Ранее Димаш Кудайберген поделился архивной записью песни "Грешная страсть". 

Айсулу Омарова
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