Димаш Кудайберген показал команду мечты
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
10 января он разместил фотографию со своей командой.
"Команда мечты", – написал Димаш под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев на разных языках мира. Вот одни из них:
- Так рада тебя видеть, Ди. Пусть команда твоей мечты всегда будет с тобой!
- Я знаю, что ты счастлив, когда ты в Китае, дорогой, я так тебя люблю!
- Все члены вашей команды в любой точке земного шара делают чудо!
Ранее Димаш Кудайберген поделился архивной записью песни "Грешная страсть".
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