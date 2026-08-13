"Долгожданная принцесса": 40-летняя Ольга Бузова обрела новый и важный статус

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова стала тетей. Младшая и единственная сестра артистки Анна Бузова родила девочку, сообщает Zakon.kz.

О новом и важном статусе одной из самых известных и обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса стало известно сегодня, 13 августа 2026 года, из Instagram ее сестры.

"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 11 августа в 12:11 мы стали родителями, самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас, мы тебя очень любим, наша сладкая булочка... Спасибо моему любимому за то, что был рядом каждую секунду, и я еще раз поняла, что уже подарила дочке самый ценный подарок – лучшего папу в мире... И заранее спасибо всем за поздравления. Всех целую, ну а я потихоньку привыкаю к новому статусу – мама, это что-то невероятное", – поделилась радостным событием 38-летняя Анна Бузова.

Позднее кадрами первой встречи с племянницей поделилась Ольга Бузова.

"Я стала тетей. 11 августа в 12:11 появилась наша долгожданная принцесса. До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя", – написала счастливая 40-летняя селебрити.

Также она поздравила сестру с новым статусом, семью – с прибавлением, а новорожденной племяннице пожелала счастья.

"Лапа моя, я поздравляю тебя, ты стала мамой. Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше, а наши бабушки дождались правнучку. Пишу, и слезы в глазах. С днем рождения, наша сладкая булочка. Мы с тобой уже познакомились, и я бесконечно счастлива, что я смогла быть в этот день рядом. Пусть растет самой счастливой на свете. И я знаю, вы для нее будете лучшими родителями, люблю", – заключила Ольга Бузова.

К поздравлениям присоединились подписчики Анны и Ольги. Они поздравили семью Бузовых с долгожданным пополнением, пожелали малышке здоровья, а младшей сестре – скорейшего восстановления после родов.

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