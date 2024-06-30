Вопрос журналистки вывел Киркорова на эмоции

28 июня вопрос журналистки вывел Филиппа Киркорова на эмоции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в день сольного концерта Егора Крида. Там Киркоров перетянул внимание журналистов и общественности на себя.

Причиной тому стали многочисленные вопросы о его пластических операциях. Хотя изначально певец сам любезно делился мнением на этот счет. Он даже похвастался, что чувствует себя на 33 года.

Видимо, такая разговорчивость и сподобила журналистку задать уточняющий вопрос. Но "король" российской эстрады ответил ей в свойственной ему скандальной манере, после чего спешно ретировался.

А солист поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков захотел вспомнить начало карьеры и попросил подписчиков поделиться архивными снимками и видео.