Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала слухи о страшной болезни артиста
Фото: Instagram/fkirkorov
Стало известно о состоянии народного артиста России Филиппа Киркорова после госпитализации, сообщает Zakon.kz.
На слухи о страшной болезни короля российской эстрады ответила его представитель.
"Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", – сказала РИА Новости Екатерина Успенская.
Также она обратилась к журналистам с просьбой не ставить Филиппу Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.
23 мая 2025 года стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте в Санкт-Петербурге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript