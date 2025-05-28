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Культура и шоу-бизнес

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала слухи о страшной болезни артиста

Представитель Филиппа Киркорова прокомментировала слухи о страшной болезни артиста, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:09 Фото: Instagram/fkirkorov
Стало известно о состоянии народного артиста России Филиппа Киркорова после госпитализации, сообщает Zakon.kz.

На слухи о страшной болезни короля российской эстрады ответила его представитель.

"Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", – сказала РИА Новости Екатерина Успенская.

Также она обратилась к журналистам с просьбой не ставить Филиппу Киркорову медицинских диагнозов и не опираться на слухи.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:09
Киркоров пропустил концерт в Кремле из-за болезни: Успенская назвала это знаком

23 мая 2025 года стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте в Санкт-Петербурге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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