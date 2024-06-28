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Лидер группы "Руки Вверх!" решил отправить себя и фанатов в прошлое

Лидер группы &quot;Руки Вверх!&quot; решил вспомнить прошлое с помощью фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 14:36 Фото: Instagram/sezhukov
Солист российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков захотел вспомнить начало карьеры и попросил подписчиков поделиться архивными снимками и видео, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации на странице в Instagram за 27 июня он уточнил, что искал пару нужных фотографий, а наткнулся совсем на другие, и понеслось…

"Столько, конечно, нас с вами всего связывает. Трогательного, доброго, важного... А давайте вместе вспомним времена, когда я только начинал петь, а вы начинали любить мои песни. И пусть это будет челлендж #ДетствоСРукиВверх! Доставайте ваши архивы с концертов, наши общие фотки, плакаты, кассеты – все, что вернет нас в те замечательные годы".Сергей Жуков

"Жду ваши воспоминания!" – заключил он.

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Жуков с женой Бурд воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана. Также у Жукова есть старшая дочь Александра от первой супруги.

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