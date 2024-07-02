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Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое

Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 09:15 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова с детьми отправилась на отдых в Боровое. Супруга Кайрата Нуртаса решила таким образом воссоединиться с семьей после двух недель, проведенных в клинике, сообщает Zakon.kz.

Семейное видео Абдукаримова разместила 1 июля 2024 года на странице в Instagram.

Она рассказала, что к такому решению пришла еще в больнице. Ее поддержала сестра, которая была все это время с детьми.

"Мы оставили все и отправились в путь. Это мой покой. Смех детей, красивая природа... Вот, что важно".Жулдыз Абдукаримова

13 июня 2024 года стало известно, что у Абдукаримовой возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего она и попала в больницу.

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