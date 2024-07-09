Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию

Известная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова с детьми уехала в испанскую Барселону, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 9 июля сообщила на своей странице в Instagram.

"Мы находимся на побережье Средиземного моря, в провинции Барселона, Испания. Как вы знаете, мы планировали эту поездку полгода назад. Это было желание мальчиков. К поездке мы готовились несколько месяцев", – написала жена Кайрата Нуртаса под постом.

Также она сообщила, что по воскресеньям в Испании не работают магазины, рынки и некоторые заведения общественного питания.

"Закон защищает своих граждан. Всего один пример: если вы, турист, что-то потеряли и это украл местный "вор", жаловаться в полицию бесполезно. Потому что по закону вы виноваты в своей халатности. (...) Подумайте сами, насколько это правильно или неправильно. Я немного в шоке", – заключила Жулдыз Абдукаримова.

При этом она никак не прокомментировала арест своего мужа.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

