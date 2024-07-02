Сыну Олега Газманова Родиону испортили день рождения

Певец и музыкант Родион Газманов запланировал выступление в одном из московских клубов в свой день рождения. Однако шоу сорвалось, сообщает Zakon.kz.

День рождения сына Олега Газманова – 3 июля. В этот день он анонсировал свой концерт с участием специальных гостей. Однако накануне, 1 июля, он оповестил подписчиков о том, что выступление не состоится.

"Друзья, с тяжелым сердцем вынужден сообщить, что принял решение об отмене концерта. Не буду выносить сор из избы, поэтому ограничусь фразой, что за несколько дней до мероприятия клуб поставил нас в ситуацию, которую я считаю некорректной и неприемлемой. Концерт обязательно состоится, но в другой день и на другой площадке", – написал Газманов в Instagram.

В свою очередь, в клубе не стали отмалчиваться. Там высказали свою позицию по поводу сложившейся ситуации: было продано всего 29 билетов.

"С технической стороны клуб полностью был готов принять вас с группой, в чем неоднократно заверял наш арт-директор... ... Единственная причина внезапной отмены концерта, а для клуба отмена была именно внезапной, это плохой кассовый сбор: за два дня до мероприятия было продано всего 29 билетов. И если вы, как артист, приняли решение не работать в полупустом зале, то винить клуб в отмене в корне неверно", – сказано в комментарии клуба.

Отметим, что подписчики поддержали исполнителя.

1 июля российский певец Филипп Киркоров опубликовал кадры с празднования дня рождения его сына Мартина. Причем помпезный праздник привел в недоумение многих пользователей Сети.