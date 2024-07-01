Киркоров с размахом отметил 12-летие сына и смутил подписчиков
В честь праздника исполнитель хита "Снег" опубликовал несколько видео и множество фотографий.
На одном из роликов артист с сыном запустили в небо связку синих воздушных шаров. Эти действия вызвали шквал критики в комментариях Киркорова.
- От такого синего настроения и киты дохнут.
- Филипп, нельзя запускать шары в небо. От этого страдают и погибают птицы. Надо беречь природу.
- Экология, страдают птицы! Зачем этот пафос!
- Куда столько шаров в небо?! Неужели нельзя придумать действительно какую-то хорошую традицию? – пишут подписчики.
Комментаторы также обеспокоились отсутствием сверстников Мартина на его же празднике.
- Зачем на день рождения ребенка приглашать взрослых людей?! Где дети?!
- С таким балованьем сын вырастет хуже, чем папа....
- Почему вам не стыдно?
- А у мальчика нет друзей, школьных? Или со взрослыми веселее?
- А друзья ли это?
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28 июня вопрос журналистки вывел Филиппа Киркорова на эмоции. Инцидент произошел в день сольного концерта Егора Крида. Там Киркоров перетянул внимание журналистов и общественности на себя. Причиной тому стали многочисленные вопросы о его пластических операциях. Хотя изначально певец сам любезно делился мнением на этот счет. Он даже похвастался, что чувствует себя на 33 года.