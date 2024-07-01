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Киркоров с размахом отметил 12-летие сына и смутил подписчиков

Киркоров с размахом отметил 12-летие сына и смутил подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 18:03 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров на днях устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. Помпезный праздник привел в недоумение многих пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

В честь праздника исполнитель хита "Снег" опубликовал несколько видео и множество фотографий.

На одном из роликов артист с сыном запустили в небо связку синих воздушных шаров. Эти действия вызвали шквал критики в комментариях Киркорова.

  • От такого синего настроения и киты дохнут.
  • Филипп, нельзя запускать шары в небо. От этого страдают и погибают птицы. Надо беречь природу.
  • Экология, страдают птицы! Зачем этот пафос!
  • Куда столько шаров в небо?! Неужели нельзя придумать действительно какую-то хорошую традицию? – пишут подписчики.

Комментаторы также обеспокоились отсутствием сверстников Мартина на его же празднике.

  • Зачем на день рождения ребенка приглашать взрослых людей?! Где дети?!
  • С таким балованьем сын вырастет хуже, чем папа....
  • Почему вам не стыдно?
  • А у мальчика нет друзей, школьных? Или со взрослыми веселее?
  • А друзья ли это?

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28 июня вопрос журналистки вывел Филиппа Киркорова на эмоции. Инцидент произошел в день сольного концерта Егора Крида. Там Киркоров перетянул внимание журналистов и общественности на себя. Причиной тому стали многочисленные вопросы о его пластических операциях. Хотя изначально певец сам любезно делился мнением на этот счет. Он даже похвастался, что чувствует себя на 33 года.

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