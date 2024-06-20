У Отара Кушанашвили обнаружен рак

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У телеведущего Отара Кушанашвили во время операции выявили раковую опухоль в брюшной полости. Ранее врачи ставили диагноз «напряженный асцит». Медики предполагали, что это заболевание могло развиться у журналиста на фоне цирроза печени, сообщает Zakon.kz

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