У Отара Кушанашвили обнаружен рак
Фото: wikimedia
У телеведущего Отара Кушанашвили во время операции выявили раковую опухоль в брюшной полости. Ранее врачи ставили диагноз «напряженный асцит». Медики предполагали, что это заболевание могло развиться у журналиста на фоне цирроза печени, сообщает Zakon.kz
Об этом РИА Новости рассказал друг известного телеведущего, музыкальный критик Владимир Полупанов.
"Да. Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", – сказал Полупанов.
Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили попал в больницу. Как рассказывается в СМИ, сегодня, 20 июня, его экстренно госпитализировали.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript