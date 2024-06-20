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У Отара Кушанашвили обнаружен рак

Отар Кушанашвили, рак, операция, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 20:28 Фото: wikimedia
У телеведущего Отара Кушанашвили во время операции выявили раковую опухоль в брюшной полости. Ранее врачи ставили диагноз «напряженный асцит». Медики предполагали, что это заболевание могло развиться у журналиста на фоне цирроза печени, сообщает Zakon.kz

Об этом РИА Новости рассказал друг известного телеведущего, музыкальный критик Владимир Полупанов.

"Да. Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", – сказал Полупанов.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили попал в больницу. Как рассказывается в СМИ, сегодня, 20 июня, его экстренно госпитализировали.

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