Си Цзиньпин прилетел в Астану – как его встретили
В аэропорту высокого гостя встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Фото: akorda.kz
"В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке", – сообщила Акорда.
Фото: akorda.kz
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Фото: akorda.kz
Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: akorda.kz
Стоит отметить, что лидер Китая пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля. Всего Си Цзиньпин, с момента вступления в должность председателя КНР в 2013 году, посещает Казахстан с визитом в пятый раз.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Накануне визита председателя КНР в Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа, где рассказал о своем отношении к Китаю, его лидеру и важности взаимного сотрудничества.
В свою очередь, в авторской статье председатель КНР Си Цзиньпин оценил уровень политического взаимодоверия Пекина и Астаны.