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Си Цзиньпин прилетел в Астану – как его встретили

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53 Фото: akorda.kz
В Астану 2 июля 2024 года прибыл с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту высокого гостя встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

"В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке", – сообщила Акорда.
Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

Стоит отметить, что лидер Китая пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля. Всего Си Цзиньпин, с момента вступления в должность председателя КНР в 2013 году, посещает Казахстан с визитом в пятый раз.

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин прилетел в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:53

Фото: akorda.kz

Накануне визита председателя КНР в Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа, где рассказал о своем отношении к Китаю, его лидеру и важности взаимного сотрудничества.


В свою очередь, в авторской статье председатель КНР Си Цзиньпин оценил уровень политического взаимодоверия Пекина и Астаны.

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