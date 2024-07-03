Яна Рудковская закатила скандал на престижной премии

Российская телеведущая Яна Рудковская попала в центр внимания общественности из-за своего выступления на очередном гламурном мероприятии. Как оказалось, светская львица отчитала организаторов вечеринки, сообщает Zakon.kz.

Все произошло на днях, когда музыкальный продюсер посетила премию журнала VOICE Shopping. Рудковская была возмущена тем, что победителей награждали не на сцене, а в проходах между столиками.

Ее критику засняли другие участники торжества.

По мнению жены Евгения Плющенко, звездные гости заслуживали большего уважения.

Сама же Рудковская после никак не комментировала произошедшее, а лишь опубликовала видео с вечера.

В мае 2024 года 49-летняя Рудковская улетела на отдых и поделилась серией фотографий. Блогер тогда поразила подписчиков фигурой в купальнике.