Как девочка: 49-летняя Яна Рудковская поразила фигурой в купальнике
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Отдыхающая на Мальдивских островах известный российский продюсер Яна Рудковская 28 мая 2024 года поделилась серией снимков, сообщает Zakon.kz.
На фото она позирует с младшим сыном Арсением. Из записи следует, что на райских островах продюсер находится пятый день.
Фолловеры отметили, что Яна Рудковская в свои 49 лет выглядит, как девочка:
- "Как девочка".
- "Когда красиво, тогда красиво".
- "Браво, в 50 лет оставаться куколкой – надо очень постараться".
Но не обошлось и без хейтеров, которые сделали замечание по поводу одежды младшего сына продюсера:
- "Мама явно хотела девочку".
- "Яна вы с сумочками купаетесь?"
- "Почему ребенка надо одевать под свой купальник..."
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Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.
В апреле 2024 года стало известно, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская планируют третьего ребенка. Супруги хотят завести дочь.
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