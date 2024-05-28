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Как девочка: 49-летняя Яна Рудковская поразила фигурой в купальнике

Как девочка: 49-летняя Яна Рудковская поразила фигурой в купальнике, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 16:23 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Отдыхающая на Мальдивских островах известный российский продюсер Яна Рудковская 28 мая 2024 года поделилась серией снимков, сообщает Zakon.kz.

На фото она позирует с младшим сыном Арсением. Из записи следует, что на райских островах продюсер находится пятый день.

Фолловеры отметили, что Яна Рудковская в свои 49 лет выглядит, как девочка:

  • "Как девочка".
  • "Когда красиво, тогда красиво".
  • "Браво, в 50 лет оставаться куколкой – надо очень постараться".

Но не обошлось и без хейтеров, которые сделали замечание по поводу одежды младшего сына продюсера:

  • "Мама явно хотела девочку".
  • "Яна вы с сумочками купаетесь?"
  • "Почему ребенка надо одевать под свой купальник..."

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Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.

В апреле 2024 года стало известно, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская планируют третьего ребенка. Супруги хотят завести дочь.

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