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Культура и шоу-бизнес

Яну Рудковскую заметили в ЦОНе в Астане: что она там делала

Яна Рудковская, Казахстан, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:49 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская телеведущая, продюсер и предприниматель Яна Рудковская прилетела в Казахстан и ее заметили в столичном Центре обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

В "Правительстве для граждан" рассказали, что она посетила ЦОН сегодня, 29 апреля 2025 года. Отмечается, что звезда шоу-бизнеса, которая является уроженкой Казахстана, обратилась за государственной услугой и отметила высокий уровень цифровизации и сервиса в стране.

Сама Рудковская поделилась, что получила услугу в ЦОНе Астаны в связи с покупкой недвижимости.


"Видите, многие покупают в Дубае, сейчас модно покупать в Дубае, а я выбираю Казахстан, я выбираю Астану. Помню Астану девять лет назад. То, что произошло с Астаной, я не была девять лет, ну это фантастика. Говорят, Дубаи развиваются. А почему никто не говорит, как развивается Астана? За девять лет такой рывок, а какой чистый город... Я поздравляю не только, что у вас быстрые технологии. Я поздравляю вас, что у вас чистейший город, порядок, уровень обслуживания. Действительно, Астана – город будущего", – сказала продюсер.

Рудковская родилась в Костанае. Почти сразу после ее рождения отца отправили в командировку в Барнаул. Этот город для нее стал родным. И в марте 2025 года она вернулась в него спустя 25 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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