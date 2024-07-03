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Эмин Агаларов посвятил трогательный пост бывшей супруге

Эмин Агаларов посвятил трогательный пост бывшей супруге, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:43 Фото: Instagram/eminofficial
Популярный азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов (Emin) трогательно обратился к бывшей жене Лейле Алиевой, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 3 июля 2024 года старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева празднует 39-летие. В связи с этим сегодня артист посвятил экс-супруге пост в Instagram.

"С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе здоровья, счастья, много радости, тепла. Спасибо тебе за наших детей, за твою заботу, внимание и поддержку во всем. Будь счастлива, а мы всегда рядом", – написал Emin под семейными снимками.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и похвалили бывших супругов за то, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода:

  • "Поздравляем! Желаем всех благ!"
  • "С днем рождения, лучезарная Лейла ханум! Всех благ вам и вашей семье!"
  • "Настоящий мужчина всегда помнит только хорошее, а Лейла – принцесса, которая заслуживает уважения".
  • "Молодец, Эмин! Не все умеют остаться в хороших отношениях с прежней супругой, особенно, когда появляется новая. Счастья и радости Лейле в жизни!"

Напомним, Эмин Агаларов и Лейла Алиева поженились в апреле 2006-го. В декабре 2008 года у супругов родились близнецы Али и Микаил. Но в мае 2015-го дочь президента Азербайджана через Instagram объявила о разводе, а в июле стало известно, что она удочерила девочку Амину (9 апреля 2014).

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В июле 2018 года Эмин Агаларов женился второй раз. Его избранницей стала модель из Саранска Алена Гаврилова. В конце декабря того же года у них родилась дочь Афина. А летом 2020-го супруги объявили о разводе. Но в мае 2024 года Эмин и Алена воссоединились, вновь связав себя узами брака.

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