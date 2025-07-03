Эмин Агаларов публично обратился к бывшей жене
Фото: Instagram/eminofficial
Сегодня, 3 июля 2025 года, день рождения отмечает старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. Ей исполняется 40 лет. В связи с этим к юбилярше обратился ее бывший супруг – один из богатейших азербайджанцев Эмин Агаларов (Emin), сообщает Zakon.kz.
Видеообращение известный предприниматель и певец записал вместе с сыновьями и опубликовал его в своем Instagram.
"Дорогая Лейла, с днем рождения! Желаю тебе всего самого невероятного. Оставайся таким же светлым человеком и прекрасной мамой наших детей. Спасибо за тепло и поддержку, мы рядом!" – написал Emin под публикацией.
К поздравлениям присоединились подписчики Агаларова, которые выразили восторг отношениям двух экс-супругов:
- "Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. Любим".
- "От всей души поздравляю очаровательную Лейлу ханум и всех благ желаю!"
- "С днем рождения Лейлу! Если на земле есть ангелы – она точно один из них!"
- "Настоящие, правильные отношения двух бывших супругов! Поздравляю Лейлу ханум с днем рождения!"
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