50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.
3 июля на своей странице в Instagram она выложила серию фотографий с пляжного отдыха. На снимках звезда позирует в слитном купальнике в бело-голубых тонах на побережье Средиземного моря в Турции.
Публикация не оставила подписчиков Баян Алагузовой равнодушными. Они оставили множество комментариев:
- Такая красотка! Баяша, обожаю за мотивацию. Лучшая!
- Красотка, как девочка.
- Счастливая и любимая.
- Вы красивая очень. Когда любишь и любимая, всегда красивая и сияешь.
Ранее Баян Алагузова поразила фанатов своей гибкостью.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript