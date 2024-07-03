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50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов

50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 22:23 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.

3 июля на своей странице в Instagram она выложила серию фотографий с пляжного отдыха. На снимках звезда позирует в слитном купальнике в бело-голубых тонах на побережье Средиземного моря в Турции. 

Публикация не оставила подписчиков Баян Алагузовой равнодушными. Они оставили множество комментариев: 

  • Такая красотка! Баяша, обожаю за мотивацию. Лучшая!
  • Красотка, как девочка.
  • Счастливая и любимая.
  • Вы красивая очень. Когда любишь и любимая, всегда красивая и сияешь.

Ранее Баян Алагузова поразила фанатов своей гибкостью. 

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Алагузова Баян Казахстан Турция 2024 год Продюсеры Казахстанский шоу-бизнес Отдых
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