50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которой в январе 2024 года исполнилось 50 лет, продемонстрировала свою фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.

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