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Культура и шоу-бизнес

51-летняя Баян Алагузова в купальнике превратилась в инста-ляльку

51-летняя Баян Алугазова в купальнике превратилась в инста-ляльку , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 18:17 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова продемонстрировала подписчикам шикарную фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.

11 января фотографии с отдыха на пляже она опубликовала на своей странице в Instagram. 

"Иногда хочется побыть инста-лялькой", – написала под постом Алагузова.

Подписчики звезды восхитились ее фигурой:

  • За этой красотой стоит ежедневный труд над собой! Браво! Конечно, любовь к себе!
  • Да она многим молодым фору даст!
  • Очень красивая, хочу так же выглядеть в ее возрасте!

Ранее Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей. 

Айсулу Омарова
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