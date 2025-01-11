51-летняя Баян Алагузова в купальнике превратилась в инста-ляльку

Казахстанский продюсер Баян Алагузова продемонстрировала подписчикам шикарную фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.

11 января фотографии с отдыха на пляже она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Иногда хочется побыть инста-лялькой", – написала под постом Алагузова.

Подписчики звезды восхитились ее фигурой:

За этой красотой стоит ежедневный труд над собой! Браво! Конечно, любовь к себе!

Да она многим молодым фору даст!

Очень красивая, хочу так же выглядеть в ее возрасте!

Ранее Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей.

