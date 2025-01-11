51-летняя Баян Алагузова в купальнике превратилась в инста-ляльку
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова продемонстрировала подписчикам шикарную фигуру в купальнике, сообщает Zakon.kz.
11 января фотографии с отдыха на пляже она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Иногда хочется побыть инста-лялькой", – написала под постом Алагузова.
Подписчики звезды восхитились ее фигурой:
- За этой красотой стоит ежедневный труд над собой! Браво! Конечно, любовь к себе!
- Да она многим молодым фору даст!
- Очень красивая, хочу так же выглядеть в ее возрасте!
Ранее Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей.
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