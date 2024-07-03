Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом

Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 01:51 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай 3 июля на личной странице в Instagram опубликовала новое семейное видео, сообщает Zakon.kz.

Жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых маленький сын звездной пары в подгузнике выбирает из множества флагов на карте – казахстанский.

Сам Али Окапов в комментариях назвал сына патриотом.

Поступок внука Розы Рымбаевой восхитил фанатов. Они оставили одобрительные комментарии: 

  • Душа, бабушкин умный ребенок.
  • Парень, который развевает голубой флаг, взрослеет.
  • Настоящий патриот, гражданин своей страны!
  • Будь большим гражданином!  

Ранее Жена Али Окапова обратилась к подписчикам. 

Читайте также

50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов
50-летняя Баян Алагузова в купальнике вызвала восторг у фанатов
Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком
Джей Ло снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
Айсулу Омарова
Окапов Али 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане
Жара до 43 градусов ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: