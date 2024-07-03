Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай 3 июля на личной странице в Instagram опубликовала новое семейное видео, сообщает Zakon.kz.
Жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых маленький сын звездной пары в подгузнике выбирает из множества флагов на карте – казахстанский.
Сам Али Окапов в комментариях назвал сына патриотом.
Поступок внука Розы Рымбаевой восхитил фанатов. Они оставили одобрительные комментарии:
- Душа, бабушкин умный ребенок.
- Парень, который развевает голубой флаг, взрослеет.
- Настоящий патриот, гражданин своей страны!
- Будь большим гражданином!
Ранее Жена Али Окапова обратилась к подписчикам.
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