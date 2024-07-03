Маленький сын Али Окапова восхитил Казнет своим патриотизмом

Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай 3 июля на личной странице в Instagram опубликовала новое семейное видео, сообщает Zakon.kz.

Жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых маленький сын звездной пары в подгузнике выбирает из множества флагов на карте – казахстанский.

Сам Али Окапов в комментариях назвал сына патриотом.

Поступок внука Розы Рымбаевой восхитил фанатов. Они оставили одобрительные комментарии:

Душа, бабушкин умный ребенок.

Парень, который развевает голубой флаг, взрослеет.

Настоящий патриот, гражданин своей страны!

Будь большим гражданином!

Ранее Жена Али Окапова обратилась к подписчикам.