Жена Али Окапова обратилась к подписчикам

Супруга известного казахстанского певца Али Окапова накануне, 2 июля 2024 года, поделилась серией снимков из новой фотосессии. Под публикацией в Instagram Акерке Буркитбай задала вопрос своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Под фотографиями, обращаясь к фолловерам, она написала:

"Какое название вы бы назвали этой серии?"

В ответ фанаты закидали 31-летнюю солистку группы Assyl комплиментами:

"Красавица".

"Какая красивая!"

"Западная королева".

"Атырауская красавица".

"Природная красота, чудо".

"Красота, рай, богиня, сказка".

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Ранее Акерке Буркитбай поделилась видео с семейной вечеринки. Подробнее об этом здесь.