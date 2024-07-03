Жена Али Окапова обратилась к подписчикам
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга известного казахстанского певца Али Окапова накануне, 2 июля 2024 года, поделилась серией снимков из новой фотосессии. Под публикацией в Instagram Акерке Буркитбай задала вопрос своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.
Под фотографиями, обращаясь к фолловерам, она написала:
"Какое название вы бы назвали этой серии?"
В ответ фанаты закидали 31-летнюю солистку группы Assyl комплиментами:
- "Красавица".
- "Какая красивая!"
- "Западная королева".
- "Атырауская красавица".
- "Природная красота, чудо".
- "Красота, рай, богиня, сказка".
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