Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями

Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 31 июля на своей странице в Instagram опубликовала новое видео с сыном, сообщает Zakon.kz.

На этот раз солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила видео, на котором ее сын Зейн показывает потрясающие знания. В кадре Али Окапов называет разные страны мира, а мальчик правильно находит их флаги на карте.

"Флаг Казахстана первым везде можно увидеть", – написала певица под постом.



Поклонники восхитились умным сыном звездной пары:

Какой умный! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!

Ребенок-вундеркинд.

Умный и смышленый мальчик.

Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.

