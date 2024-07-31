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Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями

Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 01:53 Фото: Instagram/aliokapov
Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 31 июля на своей странице в Instagram опубликовала новое видео с сыном, сообщает Zakon.kz.

На этот раз солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила видео, на котором ее сын Зейн показывает потрясающие знания. В кадре Али Окапов называет разные страны мира, а мальчик правильно находит их флаги на карте.

"Флаг Казахстана первым везде можно увидеть", – написала певица под постом.

Поклонники восхитились умным сыном звездной пары:

  • Какой умный! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!
  • Ребенок-вундеркинд.
  • Умный и смышленый мальчик.

Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.

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