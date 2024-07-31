Маленький сын Али Окапова покорил Казнет своими знаниями
Фото: Instagram/aliokapov
Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 31 июля на своей странице в Instagram опубликовала новое видео с сыном, сообщает Zakon.kz.
На этот раз солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила видео, на котором ее сын Зейн показывает потрясающие знания. В кадре Али Окапов называет разные страны мира, а мальчик правильно находит их флаги на карте.
"Флаг Казахстана первым везде можно увидеть", – написала певица под постом.
Поклонники восхитились умным сыном звездной пары:
- Какой умный! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!
- Ребенок-вундеркинд.
- Умный и смышленый мальчик.
Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.
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