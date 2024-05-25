Семейный концерт Али Окапова восхитил Казнет
Фото: Instagram/aliokapov, tairzhakanov
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай 25 мая на личной странице в Instagram опубликовала новое семейное видео, сообщает Zakon.kz.
Жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых на переднем плане ее маленький сын сидя, пританцовывает в такт музыке, а она и ее супруг на заднем фоне играют на игрушечных барабанах и синтезаторе.
"Если ваши концерты не такие, не приглашайте нас", – написала Акерке Буркитбай под постом.
Сам Али Окапов в комментариях добавил: "Бастық доволен главное".
Видео набрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. Вот одни из них:
- Вот что означает семья музыкантов.
- Трио Окаповы.
- Если весело живется, Мы друг-другу улыбнемся. Если весело живется, хлопай так.
- Он будет сильным музыкантом, как его дедушка.
19 мая исполнитель Окапов опубликовал ряд фотографий с сыном на прогулке в Алматы.
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