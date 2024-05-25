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Семейный концерт Али Окапова восхитил Казнет

Семейный концерт Али Окапава восхитил Казнет , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 22:29 Фото: Instagram/aliokapov, tairzhakanov
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай 25 мая на личной странице в Instagram опубликовала новое семейное видео, сообщает Zakon.kz.

Жена казахстанского исполнителя Али Окапова поделилась с подписчиками кадрами, на которых на переднем плане ее маленький сын сидя, пританцовывает в такт музыке, а она и ее супруг на заднем фоне играют на игрушечных барабанах и синтезаторе. 

"Если ваши концерты не такие, не приглашайте нас", – написала Акерке Буркитбай под постом. 

Сам Али Окапов в комментариях добавил: "Бастық доволен главное".

Видео набрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • Вот что означает семья музыкантов.
  • Трио Окаповы.
  • Если весело живется, Мы друг-другу улыбнемся. Если весело живется, хлопай так.
  • Он будет сильным музыкантом, как его дедушка.

19 мая исполнитель Окапов опубликовал ряд фотографий с сыном на прогулке в Алматы.

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